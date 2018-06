Doutzen dankbaar dat ze sekstaboes kon doorbreken

„Erg trots om te kunnen aankondigen dat mijn lieve vriendin Cato van Ee de nieuwe ambassadeur zal zijn, want ik geloof dat zij de perfecte persoon is om dit te doen”, schrijft Doutzen bij het filmpje waarin Cato zichzelf presenteert.

Doutzen is blij dat ze jonge mensen via de stichting heeft kunnen helpen taboes rond seks te doorbreken. „Dank jullie voor de geweldige herinneringen en dat jullie het me mogelijk hebben gemaakt om de boodschap te verspreiden.” Met kennisprogramma’s wil Dance4Life samen met jongeren ’aan een gezonde toekomst werken’. Volgens hen is onveilige seks één van de grootste gezondheidsrisico's wereldwijd.