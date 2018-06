Meghan en Harry brachten liefdesweekend door in... een koeienstal

Hun bestemming voor de geplande romantiek: het Great Tew Estate, zo’n 120 kilometer ten westen van Londen, in het graafschap Oxfordshire. Een foto van het onderkomen van het paar, gepubliceerd door Daily Mail, riep verbazing op: het afgelegen liefdesnestje bleek een verwaarloosde koeienstal bij een boerderij, met ingestort dak en vervallen muren. Kregen Harry en Meghan geen budget voor een beter verblijf?

Natuurlijk wel. De koeienstal uit de 18e eeuw is niet meer wat het op de foto’s was. Intussen is het omgebouwd tot een indrukwekkend landhuis, eigendom van een vriend van de voormalige premier David Cameron. Binnen zouden een keuken, een eetkamer en een zithoek zijn, verdeeld over twee verdiepingen. Een aanbouw zou een salon herbergen, met daarboven de hoofdslaapkamer met eigen bad- en kleedkamer.

En dan het uitzicht: dromerig over het eronder liggende dal. Of zoals de website beschrijft: „Voorjaarslammetjes spelen in het gras, eikenbossen strekken zich uit met daaronder een tapijt van boshyacinten, huisjes zijn met stro bedekt.” Het ideale idyllische plaatje voor het liefdestripje van het droompaar.