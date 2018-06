’Triest om prins George met pistool te zien spelen’

De 4-jarige trok er met moeder Catherine en zijn zusje Charlotte even op uit voor een ontspannen dagje bij de polowedstrijd van hun vader prins William. Ook nichtje Savannah was erbij met haar moeder Autumn Philips. Echt een familiedagje waarop de kinderen even geen verplichtingen hebben, maar gewoon kind kunnen zijn, leek de gedachte van Catherine te zijn.

Prins George en prinses Charlotte moeten ook even gewoon kind kunnen zijn, leek Catherine te denken Ⓒ Hollandse Hoogte

Maar zelfs dat lijkt de kinderen niet gegund, wanneer er foto’s verschijnen van de kleine prins die een speelgoedpistool op zijn zusje en nichtje richt, en ook even op zijn moeder. De foto’s doen het publiek afgrijzen. Ze vragen zich af waarom het jongetje met een wapen mag spelen in een tijd waarin er juist een golf van geweld Engeland treft.

Autumn Phillips en Catherine kijken toe hoe prins George de waterpistolen krijgt Ⓒ Hollandse Hoogte

’Gevoelig kind’

„Triest om George te zien spelen met een pistool, terwijl het hele land in een situatie verkeert met veel pistool/mes criminaliteit. Misschien een training om op wild te schieten als hij ouder is. Ik dacht dat hij een gevoelig kind was. Het was beter geweest om hem te zien spelen met een auto of een voetbal. Helaas zullen de royals nooit veranderen.”

Schandalig vinden sommigen het dat prins George met een speelgoedpistool speelt Ⓒ Hollandse Hoogte

Een ander voegt daaraantoe: „Ik snap speelgoedpistolen niet - waarom spelen met dingen die je nooit zult hoeven gebruiken. We moeten niet alleen Kate hiervan de schuld geven, want we weten niet van wie het speelgoed is, maar iemand had moeten zeggen dat dit niet OK is.”

Waterpistool

Maar niet iedereen is het met hen eens. „Get a life you muppets.” Later blijkt dat, als er toch iemand iets te verwijten valt, dat mogelijk de organisatie van de polowestrijd is; als tenminste het gerucht klopt dat de waterpistolen een prijs waren geweest bij de kinderfair bij de polowedstrijd.

Prins George is alweer uitgekeken op het pistool en verkiest ander speelgoed Ⓒ Hollandse Hoogte