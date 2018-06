Dutch Academy organiseert open debat na brief Roel Reiné

„Input uit onze eigen gelederen stellen wij zeer op prijs omdat de Academy niet zou bestaan zonder grote betrokkenheid van haar leden”, aldus een woordvoerder. Daarom wil DAFF graag het gesprek aangaan met Reiné tijdens een openbare bijeenkomst. „Alle leden en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.”

Het is nog niet duidelijk wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt. De datum wordt binnenkort gepland in samenspraak met Reiné.

Genegeerd

„Commerciële films zijn ook kunstobjecten, maar die worden volledig genegeerd”, schrijft de Redbad-regisseur in zijn brief. Er is in het verleden altijd al neergekeken op niet-artistieke films, aldus de regisseur. „Toen ik mijn Kalf-nominatie kreeg voor The Delivery zat er een boeroeper in het publiek, een beroemde collega-regisseur.” Het steekt Reiné ook dat „producent Marc van Warmerdam in DWDD zei dat hij niet eens de moeite had genomen Michiel de Ruyter te bekijken voor de selectie van de Kalveren.”

Reiné, van wie volgende week het epos Redbad in première gaat, pleit ervoor dat er voortaan drie Kalveren worden uitgereikt: eentje voor de beste auteursfilm, eentje voor de beste kinderfilm en eentje voor de beste publieksfilm. „De uitreiking van de Kalveren moet weer een publieksspektakel worden”, stelt hij. „Ik ben bang dat de Nederlandse filmindustrie nu steeds dieper zakt en in de schaduw zal vallen van onze omringende landen.”

Omstreden club

De belangrijkste Gouden Kalveren werden in het verleden verdeeld door een jury, maar op deze methode was veel kritiek. Sinds een paar jaar stemmen de leden van de DAFF over de nominaties en de prijzen, net zoals dat in Hollywood met de Oscars gebeurt.

Toch is ook niet deze methode onomstreden. Producent Frans van Gestel, dankzij hits als Alles is Liefde en Zwartboek een van de belangrijkste filmmakers van Nederland, stapte vorige jaar uit de DAFF omdat zijn Publieke Werken geen van zijn tien nominaties verzilverde. Ook regisseur Dick Maas, met films als Flodder en Amsterdamned verantwoordelijk voor een paar van de grootste vaderlandse filmhits ooit, is geen lid van de club.