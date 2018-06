Hanna Verboom gaat stranden schoonmaken

Verboom is een van de ambassadeurs van de actie, die de hele maand juni plaatsvindt. De zender organiseert op 24 juni niet alleen een grote schoonmaak op het strand van Zandvoort, maar ook in Scheveningen.

Jaarlijks eindigt zo’n 9 miljard kilo plastic in de oceaan. Met de actiemaand spoort National Geographic het publiek aan om een duurzaam alternatief te gebruiken in plaats van plastic wegwerpproducten als tasjes, rietjes, wattenstaafjes, flesjes, bestek en koffiebekers. Daarnaast wordt opgeroepen om te recyclen en plastic afval op te rapen. Om deze twee handelingen in de praktijk te brengen, wordt de National Geographic Beach Cleanup, zoals de schoonmaakactie wordt genoemd, georganiseerd.

Iedereen die wil kan Hanna Verboom en YouTuber Wouter van der Vaart helpen. Deelname aan de Beach Cleanup is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van National Geographic.