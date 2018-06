Daley Blind vraagt vriendin ten huwelijk

Bij een foto van Candy Rae schrijft Daley: „Mijn prachtige verloofde.” Zijn fans zijn er snel bij om hem te feliciteren. De zoon van Danny Blind verklapt verder niks, bijvoorbeeld over het aanzoek, maar om de linkerhand van zijn verloofde prijkt duidelijk een verlovingsring.

Daley en Candy Rae wonen samen in Manchester, maar de danseres heeft haar huis in Amsterdam nog aangehouden, omdat ze veel in Nederland aan het werk is. Zo stond ze onder andere bij de Toppers op het podium en was ze te zien als danseres bij The Voice of Holland.

Wanneer de twee elkaar het jawoord gaan geven, is nog niet bekend.