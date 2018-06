Dennis Rodman laat zich ook zien in Singapore

Ⓒ AP

Dennis Rodman eist een bijrolletje op in de topconferentie tussen de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. „Ik vind het spannend om het hier mee te maken en er een klein onderdeel van te zijn”, zei de controversiële Amerikaan bij aankomst op het vliegveld van Singapore. „Ik denk dat het best wel goed zal gaan, maar de mensen moeten er niet al te veel van verwachten, het is ten slotte pas de eerste ontmoeting. De deuren gaan echter open.”