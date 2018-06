Duncan Stutterheim maakt veel los met islam-tweet

„Ik kwam er opeens achter dat ik zelf eigenlijk vrij weinig weet over de islam”, vertelt Stutterheim. „En ook mijn dochters hebben op school nooit iets te horen gekregen over dat geloof, terwijl christendom en boeddhisme bijvoorbeeld wel worden behandeld. Ik kan wel begrijpen dat veel islamitische jongeren zich daardoor soms minder verbonden of achtergesteld voelen.”

Dit verwoordde Stutterheim in een compacte tweet: „Ik vind dat wij veel meer onderwijs over de islam moeten geven op scholen.” Zijn tijdlijn ontplofte vervolgens; binnen korte tijd kreeg Stutterheim honderden reacties. „De grote meerderheid was bijna te grof en te negatief om te herhalen. Van ’je moet een spuitje krijgen’ tot ’verhuis lekker met je gezin naar Saoedi-Arabië’.” Slechts één op de twintig antwoorden had een positieve insteek.

Geen missie

„Ik heb echt geen missie, het was een spontane actie om eens een positief geluid te laten horen”, aldus de ondernemer. „Veel mensen vragen zich af wat ze zelf kunnen doen om te verbinden. Ik hoopte op deze manier mijn kleine steentje bij te dragen. Ik had nooit verwacht dat ik met zo’n simpele oproep zoveel hatelijke reacties zou opwekken.”

Stutterheim noemt zichzelf „absoluut geen fanatieke Twitteraar: als ik er eentje per dag stuur, is dat veel.” De mede-eigenaar van de ADAM Toren en Westergasfabriek heeft ruim 5.500 volgers.