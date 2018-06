Paay jokt ook al over haar Robbert!

Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

PATRICIA PAAY is bepaald niet in haar eerste leugentje gestikt. De oud-zangeres, rond wie het maar niet stil wil worden, is gewend om de waarheid te verdraaien als dat haar zo uitkomt. Ook over haar man ROBBERT blijkt zij te hebben gelogen: zélfs Paay vond hem kennelijk wat aan de te jonge kant...