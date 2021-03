Nieuwe liefde voor Floortje Dessing

Op de vraag van Bibian hoe het met haar liefdesleven gaat, antwoordt Floortje: „Ik zie nu iemand met wie ik het leuk heb, maar het is nog heel pril. Het afgelopen jaar was ik voor het eerst sinds een jaar of twintig een heel lange tijd in Nederland.”

Ze voegt daar aan toe: „Daar werd ik eerst onrustig van en later heb ik me erin berust. En in die rustige state of mind kwam deze man mijn leven binnenlopen.” Meer laat ze over haar nieuwe liefde niet los.

’Elke dag een feestje’

Bibian en Floortje leerden elkaar 25 jaar geleden kennen toen zij beiden in Les Deux Alpes in Frankrijk waren. Floortje was daar voor opnames voor een programma en kreeg snowboardles van Bibian. Sindsdien zijn ze vriendinnen. In datzelfde interview zegt Bibian - die te horen heeft gekregen dat ze uitbehandeld is nadat er uitzaaiingen in haar hersenen zijn aangetroffen - dat ze in de laatste periode ’van elke dag een feestje wil maken’.

Onlangs liet Bibian via een videoverbinding op een congres weten dat ze zich naar omstandigheden goed voelt. Zo vertelde ze: „Vandaag heb ik een prima dag, door de zware pijnstillers krijgt mijn lichaam een oppepper. Ik ben dankbaar dat ik zoveel lieve mensen om mij heen heb die mij, maar ook mijn gezin helpen. Onze vrienden rouleren en zo is er bijna elke dag iemand bij ons. We hebben hele mooie gesprekken en hebben alles tegen elkaar gezegd wat we wilden. Elke dag is een cadeau. Ik mag zeker niet klagen.”