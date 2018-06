Rose McGowan moet voorkomen om cocaïnebezit

Een zogeheten grand jury in de staat Virginia besloot maandag dat McGowan terecht moet staan. Ze was niet aanwezig bij de uitspraak en zal er volgens lokale zender WTOP ook dinsdag, wanneer de datum van haar rechtszaak bekend wordt gemaakt, niet bij zijn. Op cocaïnebezit staat in de staat Virginia een maximale straf van tien jaar cel.

Advocaten van de actrice hebben gesuggereerd dat Harvey Weinstein de drugs in haar spullen heeft laten stoppen. Dat zou een wraakactie zijn geweest voor haar beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres. McGowan was één van de eerste vrouwen die naar buiten kwam met misbruikverhalen over Weinstein. Dat zette uiteindelijk de #MeToo-beweging in gang.