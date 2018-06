James Corden wordt vegetariër

In een interview met Radio Times vertelde James maandag dat hij tot zijn beslissing kwam toen hij een paar maanden geleden een artikel las over het leed dat olifanten wordt aangedaan. „Ik realiseerde me ineens dat ik me druk zat te maken over olifanten, terwijl ik een broodje met bacon at. Ik dacht: je kunt je niet boos maken over het lot van olifanten, maar helemaal niet aan de varkens denken.”

De Brit hoopt nu geleidelijk de stap naar volledig vegetarisch eten te maken. Of dat hem gaat lukken, lijkt James zelf ook nog niet helemaal zeker te weten. „Ik hoop dat ik het volhoud. Ik ga het absoluut proberen.”