Chef’Special bij afscheid van Gerard Ekdom

Gerard Ekdom presenteerde bijna drie jaar de ochtendshow op Radio 2. Hij stapt over naar Radio 10. „Als we dan toch weggaan, laten we er dan geen drama van maken, maar een feestje. Want het was een feest om het programma al die jaren te maken!”, zegt de presentator.

