VI-mannen halen uit naar Humberto Tan

„Ik heb gebiologeerd naar het afscheid van Humberto zitten kijken. Die heeft vijf jaar een talkshowtje gedaan. Die begon aardig, maar vervolgens werd het één grote puinhoop, een afgang en hij werd ontslagen”, aldus Johan Derksen. „Die krijgt een afscheid vijf dagen lang alsof hij honderd jaar een wereldshow gepresenteerd heeft. Ik zit hier 21 jaar, ik ga over 4 jaar weg, dus misschien kunnen we vanavond al aan het afscheid beginnen. Wat is dat voor gelul?”

’Hij kwam echt klaar, hè’

„Ik heb in een week tijd twintig slijmballen langs zien komen die net deden of Humberto onze lieve heer was”, besluit Derksen vol verbazing. René van der Gijp is het helemaal eens met de tirade van Derksen. „Op een gegeven moment ging het gewoon veel te ver. Ik ging ’s avonds kijken naar Humberto. Daar ging die André Hazes een nummertje zingen voor hem. Nou, ik zweer het je: ik had er echt bijgezeten of ik in de sauna zat. Ik was gaan zweten, ik was gaan trillen, ik had tegen die redactie gezegd: ’Jongens, alsjeblieft, dit gaat veel en veel te ver.’ Maar hij ontspánde ervan. Hij vond het heerlijk”

Kotsen

Nadat de mannen naar het bewuste fragment hebben gekeken, gaat Van der Gijp verder. „Als je dat zeg maar laat gebeuren, dan heb je gewoon echt ergens een afslag gemist. Als je daarvan bij de redactie niet zegt van: ’Dit ging iets te ver.’” Derksen vult hem aan: „Ze moeten hem ook tegen zichzelf in bescherming nemen. Een redactie moet zeggen: ’Dit moet je niet meer doen.’ Ik moest al kotsen van die aflevering bij de familie Borsato thuis en dan krijg je dit nog eens eroverheen. Hij kwam echt klaar, hè, zag je het? Hij neemt zichzelf veel te serieus. Als je kijkt wie er voor de tv het nodige betekend hebben: Mies Bouwman, Willem Duys, Willem Ruis, noem ze maar op. Maar dit. Ik bedoel: kom op, met dat kutprogramma, schei uit.”

