Dochtertje Chantal Bles heeft grote tumor

”Sommigen van jullie weten het, maar velen ook nog niet…” begint Bles haar emotionele bericht op het sociale medium. „Lang hebben jullie geen leven gezien op mijn pagina. Dit komt omdat ons leven stilstond. Helaas zijn de geruchten waar en is ons kleine prinsesje Jada erg ziek. Ongeveer twee maanden geleden is er een grote tumor bij haar ontdekt met uitzaaiingen.”

„Ondertussen zijn we in een rollercoaster beland van chemotherapieën en operaties. Jada is heel sterk en nog steeds zo vrolijk! Wat leren we veel van ons kleine bijzondere meisje. We zijn in de beste handen in het Prinses Máxima Centrum en vechten samen met een traan en een lach.”

Chantal Bles is momenteel in verwachting van haar tweede kindje, een jongetje, dat deze zomer wordt verwacht.