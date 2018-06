Hardwell en Metropole geven ’dance-college’

Symphony: The Global Revolution of Dance is onderdeel van het Amsterdam Dance Event (ADE) en behandelt verschillende muziekperiodes van de afgelopen dertig jaar. Hits van wereldsterren passeren de revue, van Donna Summer tot Tiësto, van Carl Cox tot Daft Punk. „Dertig jaar dance, dat is letterlijk mijn leven”, zegt Hardwell.

Hij omschrijft het concert als een samensmelting van de klanken van klassieke muziek, vertaald door hem in een dancejasje anno nu: „Dat smelt helemaal samen. Dat dancemuziek een wereldwijd fenomeen is geworden gaan we benadrukken in de mash-up.” Hij noemt het een droom die uitkomt, maar ook een grote uitdaging. „Je kan niet creatiever bezig zijn.”

Lesje dancemuziek

Hardwell, de artiestennaam van Robbert van de Corput, vindt het belangrijk dat het concert toegankelijk is voor alle leeftijden. „Ik denk dat de nieuwe jonge generatie hier heel veel aan gaat hebben. Het is een lesje dancemuziek, van wat er afgelopen jaren op het gebied van dancemuziek is gebeurd. Het is een soort geschiedenisles. Dat krijg je op de meest pure manier, van akoestisch tot aan de digitale beats, je krijgt het zo voorgeschoteld”, zegt Hardwell in gesprek met Humberto Tan voor ANP Video.

Hardwell bracht onlangs met het Metropole Orkest de track Conquerors uit. Directeur Jan Geert Vierkant van het Metropole Orkest: „Het is geweldig om met een wereldtalent als Robbert een groot publiek kennis te laten maken met diverse stijlen van dance door de jaren heen, in combinatie met het orkestrale.”

ADE, ’s werelds grootste club- en conferentiefestival van de elektronische muziek, vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 21 oktober. Het Metropole Orkest verzorgt op woensdag 17 oktober ook het openingsconcert, samen met Colin Benders (voorheen bekend als Kyteman), in De Melkweg.