Justin Bieber en Hailey Baldwin weer samen

De Daily Mail schrijft bij foto’s dat de twee gespot werden tijdens een romantische date naar de film. Hailey en Justin brachten al de de hele dag samen door in Miami in Florida. Nadat ze gezellig naast elkaar een film hadden bekeken, strekten ze even hun benen in de zonnige buurt Miami’s South Beach.

Het lijkt er dan ook veel op dat de twee zich weer met elkaar verzoend hebben, nadat Justin door Selena definitief de deur werd gewezen en Hailey het blijkbaar niet al te serieus neemt met Shawn Mendes . Een paar maanden geleden ging Hailey ook al met Justin mee naar zijn kerk, maar toen beschouwden ze elkaar nog als goede vrienden. Hoelang deze fase in hun knipperlichtrelatie duurt, is bij Justin Bieber nooit zeker.

Naar het Met Gala nam Hailey Baldwin Shawn Mendes mee Ⓒ Hollandse Hoogte