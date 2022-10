Amerikaanse stad Portsmouth vernoemt straat naar Missy Elliott

Tijdens een ceremonie zal de straat maandag de nieuwe naam krijgen, maakte de stad zaterdag bekend. „We zijn meer dan trots op Missy’s prestaties en zo blij dat we de mogelijkheid hebben om haar hier in haar geboorteplaats Portsmouth te eren”, zei stadsmanager Tonya Chapman. „Missy’s baanbrekende carrière is een bewijs dat wanneer je groots droomt, alles mogelijk is.”

Elliott zal zelf bij de feestelijkheden aanwezig zijn. Op Instagram liet ze eerder al weten erg vereerd te zijn dat een straat straks haar naam draagt. „Ik huil tranen van geluk”, schrijft ze. „Dit raakt me heel erg.”

De artiest brak in 2001 door bij het grote publiek met haar derde album Miss E... So Addictive, waar hits als Get Ur Freak On, 4 My People en One Minute Man op staan. Elliott won meerdere Grammy’s en MTV Awards.