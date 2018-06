Dochtertje (1,5) Olympisch kampioen verdrinkt in zwembad

Amerika’s meest succesvolle skiër Bode was zondag met zijn vrouw Morgan op een feestje bij de buren. Hun dochtertje Emeline van 19 maanden oud was ook mee. Zij belandde in het zwembad en werd pas later ontdekt. Het is niet bekend hoe lang ze in het water heeft gelegen.

Medische hulpdiensten snelden te hulp en probeerden haar onderweg naar het ziekenhuis te reanimeren. In het ziekenhuis overleed ze alsnog. Emeline was de jongste van de vier kinderen van Bode en Morgan, die bijna vijf maanden zwanger is.

Op social media delen Bode en Morgan hun verdriet. „We zijn meer dan verslagen. Nooit in een miljoen jaar hadden we gedacht een pijn als dit te ervaren. Haar liefde, haar licht, haar kracht zal nooit vergeten worden. Ons kleine meisje hield van het leven en leefde het tot de max elke dag.”