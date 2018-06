Het is serieus: Priyanka ontmoet familie Nick Jonas

Het is niet zomaar een bruiloft, maar die van zijn neef, weet TMZ. Dus was het dé gelegenheid voor Nick om zijn nieuwe liefde in één keer bij de hele familie te introduceren. En dat hoeft niet te bescheiden, leek Priyanka gedacht te hebben. Alsof ze met de kleurkeuze van haar jurk nog maar eens wil onderstrepen de zanger met de Baywatch-actrice goud in handen heeft.

Nick, strak in pak met witte sneakers, heeft haar in elk geval voorgesteld aan zijn oudere broer Kevin en diens vrouw Danielle, vertellen insiders. Een duidelijk teken dat het stel er vol voor gaat, al hebben ze hun relatie nooit officieel aangekondigd.

