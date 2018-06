Sylvester Stallone neemt buffel als huisdier

„Ik heb net een hele grote hond geadopteerd...”, schrijft Sylvester Stallone bij een foto op Instagram waarop hij naast een enorme buffel staat. „Ik heb hem Buffalo Wings genoemd. Helaas is hij nog niet zindelijk.”

Hoewel het meerendeel van zijn volgers enthousiast reageert en zelf ook grapjes maakt over het dier (”Volgens mij is het een grote Yorkshire terriër”), blijkt niet iedereen de humor van Stallone te begrijpen. „Mensen, dit is geen hond, het is een buffel!”