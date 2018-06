ZIEN: Dochter Robbie Williams luistert liever naar Beyoncé

„De jeugd van tegenwoordig”, schrijft Robbie Williams bij een filmpje op Instagram. De zanger zit samen met zijn dochter achter een laptop en hij laat trots een van zijn hits, Rock DJ, horen. Terwijl Robbie swingend op zijn stoel het meisje probeert te vermaken, is zij niet bepaald gecharmeerd van zijn muziek. „Papa, kunnen we alsjeblieft Beyoncé opzetten?”

Gespeeld gekwetst draait Williams terug naar het scherm, ondertussen schiet zijn vrouw hard in de lach om het aandoenlijke schouwspel. Ook de fans kunnen smakelijk lachen om het filmpje. Een enkeling merkt op dat het er wel erg gespeeld uitziet. Nep of niet, grappig is het in ieder geval wel.