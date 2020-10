Jan des Bouvrie (78) overleden

De zakenman en vriend van de sterren, die een geregelde verschijning was in GERT JAN DRÖGE’s ongeëvenaarde programma Glamourland, volgde na zijn middelbare school een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij had een eigen ontwerpstudio en opende in Naarden-Vesting Het Arsenaal, een verzameling exclusieve winkels waaronder zijn eigen interieurzaak die een begrip is in ’t Gooi.

Des Bouvrie verbond zijn beroemde naam aan ontwerpen voor verschillende bedrijven en fabrikanten, onder andere maakte hij keukenapparatuur en verlichting voor Princess, Gamma, Philips en KPN. Ook zonwering, tuinmeubilair en zelfs complete huizen zijn er van zijn hand.

Uit 1969 dateert zijn misschien wel beroemdste creatie, de kubusbank die een klassieker werd.

Jan des Bouvrie was 31 jaar getrouwd met MONIQUE, die ook ontwerpster werd en het bedrijf lijkt te gaan voortzetten. Zij hebben twee kinderen. Uit een eerder huwelijk heeft Jan ook een zoon en een dochter.