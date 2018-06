’Chantal Janzen grappiger op tv dan thuis’

Er wordt wat afgelachen in huize Janzen en Geeratz, maar niet alleen om Chantal. Marco zegt in het interview tegen zijn echtgenote: „Ik denk dat mensen jou grappiger op televisie vinden dan dat je thuis bent.”

Marco en Chantal vertellen voor de allereerste keer samen over hun privéleven. Ze werden in maart ouders van baby Bobby. Daarmee staat de teller van hun samengestelde gezin op vijf kinderen. Marco: „Het zijn allemaal broers en zussen. Het woord halfbroer of halfzus heb ik hier nog nooit gehoord.”

Over de familierituelen vertelt Marco: „We gaan in de zomer altijd samen op vakantie. Dat vind ik heel wat. Mijn oudste is toch al 27 en die gaat nog steeds mee.”