Zieke George Kooymans kan vingers niet meer gebruiken: ’Het is helemaal k*t’

„Het gaat achteruit”, aldus Kooymans. „Ik kan nog een beetje lopen en autorijden, maar alles gaat moeizaam. Maar mijn vingers kan ik niet meer gebruiken.”

Als gevolg daarvan kan Kooymans geen gitaar meer spelen. „Het is helemaal k*t, maar het is zoals het is. Ik probeer een modus te vinden om toch nog wat te componeren, op een andere manier. Er zijn computerprogramma’s waarmee je kan schrijven door met je ogen te knipperen. Ik kan nu met mijn hand nog een beetje een muis bedienen. Maar gitaar spelen is er niet meer bij.”

Het is onduidelijk hoe progressief de ziekte bij Kooymans is. „De snelheid van al die neurologische ziektes verschilt per mens”, legt hij uit. „Men zegt dat het bij mij langzaam gaat. Maar voor mijn gevoel gaat het heel snel.” Soms heeft Kooymans een tegenslag. Zo lag hij recent drie weken in het ziekenhuis vanwege een longembolie. „Dat is ook niet goed voor je spieren. Maar ik pak elke dag.”

Kooymans bracht vrijdag een nieuwe plaat uit, Mirage. Hieraan heeft hij sinds 2014 gewerkt.