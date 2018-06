Crocodile Dundee komt terug

Volgens Variety zou al snel de film The Very Excellent Mr Dundee in de bioscopen verschijnen. Een spannende release, want de derde film in de serie, die in 2001 verscheen, flopte keihard, ondanks het succes van de eerdere films in de jaren ’80.

Toch zal het deze keer mogelijk anders uitpakken. De 78-jarige Hogan kruipt namelijk dit keer niet in zijn legendarische rol van Michael J. ’Crocodile’ Dundee, maar speelt... zichzelf. Hij wordt gefilmd in de aanloop naar het ontvangen van een benoeming tot ridder in 1986, door koningin Elizabeth. Hij kreeg deze ridderbenoeming voor zijn verdiensten in de comedy. In de film raadt zijn manager hem aan om ’niets te doen om dit te verpesten’, maar dan blijkt dat de komende zes weken zijn reputatie totaal geruïneerd wordt.

Paul Hogan (78) speelt zichzelf Ⓒ Hollandse Hoogte

De opnames voor de film zouden in juli beginnen en vinden plaats in Australië, Los Angeles en Vancouver. Het is aannemelijk dat zijn hertrouwde ex-vrouw Linda Kozlowski, die in de eerdere Dundee-films nog een grote rol speelde, na hun scheiding in 2013 niet in beeld is voor een rol. Wie dat wel zijn? De Golden Globe-winnaar onthult nog geen namen, maar schrijft in zijn verklaring: „Ik voel me vereerd dat veel van mijn vrienden en collega’s wiens werk ik bewonder, bereid zijn ons op dit nieuwe vrolijke avontuur te begeleiden.”