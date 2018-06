’Little Mix-zangeres bijna gedood door vriendje’

Elliott vertelt aan The Sun dat hij samen met vrienden naar Dollywood, het themapark van Dolly Parton, was gegaan. Hij besloot daar een grap uit te halen, maar dat liep niet helemaal volgens plan. „Ik had mijn vriendin én mijn vrienden bijna gedood.”

„We zaten met zijn allen in een attractie op een soort drijvend matras. Het ’bootje’ zat gewoon los, zonder rails dus, en het was best gevaarlijk. Je had je eigen leven in handen. Ik dacht dat het grappig was om aan één kant van het matras te leunen toen we een bocht moesten maken. Zo kwamen we dus bijna aan ons einde. Het was doodeng!”