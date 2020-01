’Beveiliging Harry en Meghan kost Canada miljoenen belastinggeld’

Queen Elizabeth is officieel het staatshoofd van Canada. Harry en Meghan zullen daardoor waarschijnlijk door de staat beveiligd worden. „Als ze particuliere beveiliging willen, moet er een heel nieuw netwerk om hen heen worden gebouwd”, zegt Mike Zimet, wiens beveiligingsbedrijf eerder ook acteur Alec Baldwin en VS-senator Bernie Sanders bescherming bood.

De hertog en hertogin van Sussex brachten de afgelopen zes weken door in Canada. Woensdag brachten zij een statement naar buiten waarin ze zeiden zich terug te willen trekken als ’senior’ leden van het Britse koningshuis. Queen Elizabeth is nog met haar familie in gesprek over het besluit van Harry en Meghan.