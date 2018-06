Bill Clinton schiet in de roos met thriller

In Nederland is de thriller President Vermist het tweede best verkochte boek in de Libris top tien. Alleen Hendrik Groen: Leven en laten leven verkoopt beter. Ook in ons buurland Duitsland schoot het boek een week na verschijning de top tien in: daar bereikte het een zesde plaats.

Clinton schreef het boek samen met crimi-auteur James Patterson. Het verhaal gaat over een vermiste president in tijden van cyberterreur, spionage en een mogelijke verrader in de regering.