Mariëtte Hamer: Voice-onderzoek moet zo dat slachtoffers willen meedoen

Zij reageert daarmee op advocaat Sébas Diekstra, die meerdere vermeende slachtoffers in de zaak vertegenwoordigt. Hij zei woensdag bij tv-programma Jinek dat slachtoffers zich niet bij advocatenkantoor Van Doorne durven te melden. Dit kantoor doet onderzoek naar de misstanden maar is ingehuurd door ITV, dat het tv-programma produceerde. De slachtoffers vrezen dat het kantoor informatie kan doorspelen, aldus Diekstra, die pleit voor onafhankelijk onderzoek in de kwestie.

Hamer sprak van een ’gigaprobleem’ dat slachtoffers het onderzoek niet vertrouwen. Op de suggestie dat het Openbaar Ministerie het onderzoek moet gaan doen, antwoordde Hamer: „Dat kan op allerlei manieren.” Hamer noemde het belangrijk dat er met de slachtoffers gesproken wordt in een onderzoek.

De aanstelling van Hamer volgde onder meer op de onthullingen over misstanden bij The Voice of Holland. Tientallen slachtoffers spraken zich uit in en rond de uitzending van het programma Boos van Tim Hofman. Inmiddels liggen er aangiften tegen Ali B, orkestleider Jeroen Rietbergen en een regisseur van het programma.