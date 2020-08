Rolf Wouters ziet terugkeer op tv niet als comeback

Het format van de spelshow trok Wouters over de streep om uit zijn ’pensioen’ te komen. „Het was iets heel nieuws en het zit in de entertainmenthoek. Ik zag mezelf er ook ineens weer gaan staan. Dit is niet een programma voor iemand van in de twintig. Ik pas in het plaatje”, aldus de 57-jarige Wouters.

In Split Screen kunnen koppels prijzen winnen die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. De kandidaten moeten aan de hand van foto’s getallen raden. Een nieuw concept dat Wouters gelijk aansprak. „Het is compleet anders dan alles wat ik op tv heb gezien.”

Kriebelen

Zelf heeft de presentator ook even als kandidaat geoefend. „Ik ben geen quizexpert, maar toen men mij erover vertelde leek het mij vrij eenvoudig. Dan gaat iedereen toch als winnaar naar huis? Toen speelde ik het samen met de directeur van SBS6, een slimme man, en ik zie mezelf ook als gemiddeld intelligent maar wij hadden - zelfs na overleg - alle drie de vragen alsnog fout.”

Split Screen kwam op het juiste moment op zijn pad. Nadat Wouters in 2014 te zien was in de jubileumuitzending van RTL en in 2018 meedeed aan Oh, wat een jaar! begon het weer te kriebelen. „Ik had door de jaren heen podiumvrees ontwikkeld, dus ik was van tevoren heel zenuwachtig, maar het was heel erg leuk. Zo leuk zelf dat ik me afvroeg: waarom doe ik mee als kandidaat en heb ik hier geen leading rol?”

Net als fietsen

De presentator besloot rustig af te wachten tot er iets op zijn pad kwam en dat gebeurde. Toch is hij na al die jaren het vak nog niet verleerd. „Ik vond het minder vervelend spannend dan ik van tevoren had verwacht. Ik ben altijd gespannen en dat is ook logisch omdat je het goed wilt doen, maar het is blijkbaar net als fietsen. Ik merkte niet dat er vijftien jaar tussen zat.”

Ook aan het decor in de studio merkte Wouters niet dat er vijftien jaar is verstreken. Wat wel is veranderd, is het feit dat mensen nu uitgebreid op social media delen wat ze vinden. Daar is de presentator niet mee bezig. „Ik heb van heel veel mensen het advies gekregen om daar niet naar te kijken, dus dat ga ik ook zeker niet doen. Of het een succes wordt, dat weet natuurlijk niemand. Maar ik weet zeker dat het zo’n goed format is dat, als het in Nederland niet scoort, ergens anders wel scoort.”