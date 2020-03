Demi Lovato maakt per ongeluk opwachting in video nieuwe vriend

Max (28) speelde live op Instagram piano voor zijn volgers toen Demi nietsvermoedend achter hem kwam staan. De Young and the Restless-acteur had meteen door dat dat niet haar bedoeling was en fluisterde: „Ik ben online, ik ben online.” Demi verschool zich vervolgens snel achter een handdoek en verdween uit beeld.

Demi en Max zouden elkaar enkele weken geleden hebben leren kennen. Lang was Lovato toen nog niet single. Tot half december was ze samen met model Austin Wilson.