ZIEN: Lijkt Jochem Myjer op deze bokser?

„Uiteraard alleen het hoofd. (Mijn vochtvasthoudende lichaam houdt iets te veel van lekker eten)”, schrijft Jochem met enige zelfspot bij een foto van hem en het beeld op Instagram. Hij heeft de foto laten maken na een uitdaging van de Kunsthal. „Onder het oog van tientallen bezoekers heb ik die vandaag gedaan. Het stilzitten viel niet mee!” Over de uitslag van de test laat hij niets los, maar zelf vond Jochem de gelijkenis ’wel meevallen’. „Oordeel zelf!”, stelt hij.

„Oh echt wel!!”, reageert een fan. „Mijn eerste gedachte was dat je voor een spiegel zat en dat je 'spiegelbeeld' wat gespierder was gemaakt en daar een verhaal achter zat hoe jij jezelf soms voelt ofzo.” Deze fan staat niet alleen in zijn conclusie. „Tweelingbroer”, is een vaak terugkerende reactie.Een andere volger wierp een analytische blik op de foto: „Je haar lijkt. Je lengte wellicht ook. De samenstelling van het lichaammassa (lekker woord ) verschilt iets. Je wenkbrauwen zijn lichter.” Onzin, concludeert iemand met een tegensgestelde mening. „Lijkt totaal niet.”