Tien jaar na zijn doorbraak in hitmusical Martijn Fischer keert terug als Hazes

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Na ruim zes jaar stapt acteur Martijn Fischer weer in de huid van de legendarische André Hazes. Ⓒ Stef Nagel

Al ruim tien jaar loopt André Hazes als een rode draad door het leven van Martijn Fischer (53). In zowel de musical Hij Gelooft in Mij als in de film Bloed, zweet & tranen gooide de acteur hoge ogen met zijn vertolking van de volkszanger. En binnenkort mag hij zijn Hazes-ensemble – inclusief blikje bier – weer tevoorschijn halen, want de musical is terug van weggeweest.