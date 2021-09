Rolling Stones misten uitvaart Charlie Watts door coronaregels

Kopieer naar clipboard

Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Woods konden geen afscheid nemen van hun collega Charlie Watts (2e van rechts). Ⓒ anp

Mick Jagger (78), Keith Richards (77) en Ronnie Wood (74), de drie overgebleven leden van The Rolling Stones zouden niet aanwezig hebben kunnen zijn bij de uitvaart van hun vriend en bandlid Charlie Watts. Omdat The Stones al op tournee in Amerika waren, was het onmogelijk voor hen om heen en weer te reizen naar het Verenigd Koninkrijk vanwege de corona reisrestricties. Dit meldt The Sun.