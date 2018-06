Jorrit Bergsma onthult geslacht baby

Jorrit heeft speciaal daarvoor twee taarten laten maken. Een voor de ouders van Heather in Amerika en een voor de vader en moeder van Jorrit in Friesland. Op taart is op de ene kant ’jongen’ geschreven, op de andere kant ’meisje’ en in het midden is een groot vraagteken te zien.

En... bij het aansnijden blijkt er een blauwe vulling in te zitten en dat betekent dus dat er een jongetje verwacht wordt! Heather maakte eerder dit jaar bekend voorlopig te stoppen met schaatsen. Wanneer de kleine komt, is niet bekend.