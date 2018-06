Avengers-vervolg over 2 miljard dollar-grens

Eerder lukte dit alleen Avatar (2007), Titanic (1997) en Star Wars: The Force Awakens (2015). Avengers is de eerste film die in de zomer uitkomt en dit bedrag binnensleept.

Avengers: Infinity War heeft wereldwijd al diverse records gebroken. De actiefilm passeerde onder meer als snelste ooit wereldwijd de magische grens van een opbrengst van 1 miljard dollar. Ook had Infinity War het beste openingsweekend ooit in de VS en het beste openingsweekend voor een Marvelfilm in Nederland.

Megaschurk

In Avengers: Infinity War moeten superhelden als Captain America, Iron Man, de Hulk, Doctor Strange en de Guardians of the Galaxy samenwerken om te voorkomen dat megaschurk Thanos in het bezit komt van de zes 'infinity-stenen'. Als dit lukt, zal hij niet alleen de realiteit maar ook de tijd en ruimte naar zijn wil kunnen buigen.

De hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Robert Downey jr, Chris Pratt, Chris Evans, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Zoe Saldana en Josh Brolin.

Het vervolg, Avengers: Infinity War II, moet in mei 2019 in de bioscopen te zien zijn.