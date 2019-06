U2’s The Edge verliest juridisch gevecht

Evans wilde de huizen bouwen op een stuk land in de bergen van Santa Monica, maar buren en milieuorganisaties zagen dat niet zitten. Zij vreesden voor aantasting van het gebied en een versperring van het uitzicht. Een advocaat van milieugroep Sierra Club zei dat het project, dat 100 miljoen dollar moest gaan kosten, ’een groot litteken voor de omgeving zou zijn’.

Mocht The Edge toch door willen zetten met zijn plannen, dan dient hij opnieuw een aanvraag in te dienen bij de Los Angeles County Department of Regional Planning. Woordvoerders van de U2-gitarist hebben nog niet gereageerd op het vonnis.