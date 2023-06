De Zwart en Van Kooten in Wall of Fame van Beeld & Geluid

Ⓒ ANP/HH

De Wall of Fame in Beeld & Geluid in Hilversum telt sinds vrijdag twee nieuwe gezichten. De portretten van radiomakers Erik de Zwart en Willem van Kooten zijn toegevoegd. Aanleiding is de toekenning van de Ere-Zilveren Reismicrofoon aan het programma de Top 40 in 2021.