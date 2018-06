Tweede aflevering SBS-quiz Lucky13 geschrapt

Een woordvoerder van SBS heeft een bericht daarover op de site Mediacourant bevestigd. „Het samenspel van nieuwe technieken, appsoftware, datastromen, speltechniek en live-tv staat in de kinderschoenen”, legt hij uit. „Helaas is er vanavond een storing geweest bij de Engelse partner die de speltechniek verzorgt. Daardoor is het spelen van het spel niet mogelijk geweest.”

Het is de bedoeling dat woensdag om 19.00 uur de volgende aflevering wordt uitgezonden. Het prijzengeld zal dan worden verdubbeld, voegt de zegsman er aan toe.

Lucky13 ging maandag van start. Er keken 174.000 mensen naar de eerste aflevering. Volgens SBS is het de „eerste live mobiele gameshow van Nederland.” Kijkers kunnen dertien vragen beantwoorden. Wie alle antwoorden goed heeft, maakt kans op een geldbedrag dat onder alle winnaars moet worden verdeeld.