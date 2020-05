Hans Klok: ’Terug naar huis is ook geen optie!’

Het zijn ook voor Hans Klok pittige tijden. Zijn American Dream lijkt in rook op te zullen gaan. ,,Ik moet nu zeker op de kleintjes letten.’’ Ⓒ Jacqueline de Haas

Het is erop of eronder voor Hans Klok, die een tweede kans kreeg om door te breken in Las Vegas. De illusionist was net lekker bezig naam te maken in de gokstad toen het licht op de Strip voor het eerst in de geschiedenis plotseling doofde. Op zijn vroegst in december lijkt het grote amusement daar weer tot leven te komen. Houdt hij dat vol? Hans zal wel moeten, want in eigen land weer opnieuw beginnen, is volgens hem ook geen goed idee...