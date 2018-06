Donald Trump haalt uit naar Robert De Niro

Hij begint zijn relaas door De Niro een persoon met „een heel laag IQ” te noemen. Trump denkt dat de acteur te veel klappen op zijn hoofd heeft gehad door echte boksers in zijn films en daardoor kritiek op hem heeft. „Ik heb naar hem gekeken en ik ben er van overtuigd dat hij ’punch-drunk is’. Ik denk dat hij zich niet realiseert dat het beter dan ooit gaat met de werkgelegenheid en dat veel bedrijven terugkeren naar ons land. Word wakker Punchy!”

De Niro was zondag tijdens de Tony Awards ook niet bepaald mals voor Trump. „Ik zal dit zeggen, fuck Trump. Het is niet langer alleen ’down with Trump’, het is fuck Trump”, zo zei hij op het podium. Eerder zei hij al dat zijn land wordt geleid door een president die zijn eigen waarheid denkt te kunnen creëren.” Ook is de president niet welkom in de Nobu-restaurants waar hij mede-eigenaar van is en noemde hij hem al eens een idioot zonder enig gevoel van menselijkheid of medeleven.

