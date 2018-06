Gerard Joling had zo'n 4500 bedpartners

Dat verklapt hij in het programma Ellen & Naomi: 24 uur mandekking. Daarvan zijn er zo’n 6 of 7 vrouw, aldus Geer.

Shownieuws berekende dat als Gerard op zijn zestiende seksueel actief is geworden, hij is nu 58, dat hij dan elke week twee nieuwe bedpartners gehad moet hebben om tot dit extreem hoge aantal te komen. Geer had tien jaar lang een relatie met Wino, tegenwoordig zijn manager, dus dat zou betekenen dat hij zelfs drie nieuwe partners per week in zijn bed gehad moet hebben.