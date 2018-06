John Cena vervangt Sylvester Stallone

Chan, die ook producent is van de film, speelt een Chinees beveiligingsexpert die een aantal medewerkers moet redden uit een raffinaderij in Irak die aangevallen wordt. Als hij erachter komt dat de criminelen een grote partij olie willen buitmaken, schakelt hij de hulp in van een voormalig Amerikaanse militair, die wordt gespeeld door Cena.

Vorig jaar kondigde Chan aan Stallone te hebben gestrikt voor de film. Het zou de eerste keer zijn geweest dat de twee actiegrootheden samen in een film te zien waren. Het is niet duidelijk waarom Stallone is afgehaakt.

Volgens The Hollywood Reporter krijgt het project ook een nieuwe naam. De oude, Ex-Baghdad, is van de baan en over een nieuwe titel wordt nog nagedacht. Voorlopig gaat de productie van de film verder onder de naam Project X.