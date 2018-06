Luuk Ikink is woedend op VI-mannen

De mannen van VI gingen in de eerste aflevering van VI Oranje Blijft Thuis volledig los op de laatste week van Humberto Tan als presentator van RTL Late Night. Hoewel Wilfred Genee zijn kompanen geregeld in bedwang probeert te houden, omdat zij de redactie van Tan over hebben genomen, zegt Derksen al snel daar ’schijt’ aan te hebben.

Luuk Ikink, nauw betrokken bij het programma, is woedend over de aanval. „Het was een heftige uitbarsting. Ik zat mezelf een beetje op te vreten op de bank”, vertelt Ikink dinsdagavond in RTL Boulevard. „Niet vanwege Humberto, die kan zichzelf wel redden en heeft genoeg kanalen om hier iets tegenin te brengen als hij dat wil, alleen die redactie maakt dus ook dat programma.”

„Zij hebben anderhalf jaar tegen de klippen in moeten knokken, hebben super hard gewerkt en maken nu weer dat programma. Er zijn ook mensen die daar hun baan hebben verloren.” Dat er termen als ’kutprogramma’, ’schijt aan de redactie’ en ’hittepetitten’ worden gebruikt, gaat Luuk dan ook veel te ver. „Zij zitten daar voor 3,5 ton een beetje uit hun neus te vreten.”