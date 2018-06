Zoontje (7) wilde zoenen met mama Alicia Silverstone

In The Late Show vertelt Alicia Silverstone over de reactie van haar 7-jarige zoontje op de film Clueless. Eigenlijk wilde ze hem de komedie nog niet laten zien, vanwege de kusscène tussen de hoofdpersoon, gespeeld door Silversone, en haar stiefbroer. De actrice was bang dat haar zoontje verkeerde ideeën zou kunnen krijgen.

Toen ze toch besloot het mannetje toch mee te nemen naar een speciale openluchtvertoning van de film, bleek die angst geheel terecht. Haat zoontje probeerde haar zijn moeder verschillende keren te zoenen, tongzoenen welteverstaan.

„Ik hield gewoon mijn mond dicht”, vertelde ze lachend. „En ik giechelde. Het was superlief.” Presentator Stephen Colbert wist niet zo goed wat hij met Alicia’s verhaal aan moest. Silverstone stelt hem gerust „Het is oké’. Hij doet het nu niet meer. Maar dat heeft hij dus van die film geleerd.”