Nederlandse aan wie Eddie Vedder nog vaak denkt, is gevonden na oproep

Eddie Vedder Ⓒ BSR Agency

De Nederlandse vrouw die Eddie Vedder in 1992 een lift gaf op haar fiets is door Het Parool gevonden. De Pearl Jam-frontman zei zondag tijdens zijn concert in AFAS Live nog vaak terug te denken aan dat moment en dat hij de dame in kwestie graag nog eens zou zien. Hierop deed de krant een oproep; met succes want Valeska Custers meldde zich dinsdag.