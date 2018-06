Dit is waarom Caitlyn Jenner voor Rusland juicht tijdens het WK

„Nee, ik ben niet gek geworden. In het verleden wilde ik de Russen juist verslaan, en dat deed ik ook. Dus waarom juich ik voor Rusland?”, vertelt Jenner in de video. „Voor ieder doelpunt dat zij maken, doneert PaddyPower (een Iers wedkantoor, red.) 10.000 pond aan goede doelen die zich inzetten voor de LGBT-gemeenschap.”

„Dat vind ik natuurlijk fantastisch. Rusland, een van de landen die het meest tegen LGBT is, steunt nu de community! Laten we dus met zijn allen juichen voor Rusland om zo PaddyPower en de gemeenschap te steunen. Hopelijk halen we heel veel geld op!”