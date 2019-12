Twitteraars gaan los op presentatietrio Songfestival

Met de bekendmaking van het presentatietrio is er eindelijk een einde gekomen aan alle speculaties over welke bekende Nederlanders het Songfestival gaan presenteren. Maar nu de kogel door de kerk is, klimmen twitteraars weer in hun digitale pen om hun ongezouten mening aan de rest van de wereld te verkondigen.

’Topkeuze’

„Wat ontzettend leuk, topkeuze! Sympathieke presentatoren met lange staat van dienst, en bedreven in het presentatievak”, schrijft een enthousiaste fan van het Songfestival. „Mooi trio! Ook zeer benieuwd hoe Chantal haar humor in het Engels overkomt...”, vraagt een ander zich af. „Edsilia, Chantal en Jan. Proficiat! Echt verdiend! Geniet van de komende tijd!”, schrijft een derde. „Dit trio is mooi divers, het zou prettig zijn als ze behalve de mensen, bij het Songfestival ook een representatief beeld van Nederland als land zouden geven. Dus niet alleen grachtengordel, Domtoren, kaasmarkt, Maasvlakte aub.”

Verbazing

Maar aan al het goede komt een einde, en zo ook aan positieve en lovende berichten. „Mogen wij nu ook naar het Malieveld om te protesteren of worden wij verwacht op het Media park. Jeetje, wat een teleurstellend presentatieteam”, tikt een bozw kijker van het Songfestival. Een ander schrijft vooral verbaasd te zijn” „Kon dat niet wat sprankelender?”

En die mening wordt massaal gedeeld. „Waarom is gekozen voor Jan Smit en Edsilia? De eerste kan aantoonbaar niet presenteren en de tweede heeft daar nauwelijks ervaring mee. Nederland heeft veel betere presentatoren te bieden. Erg jammer.” Anderen zijn dan juist weer blij met Edsilia, maar balen van Jan Smit en Chantal Janzen. „Neeeeeee! Wordt het songfestival kapot gemaakt door die gemene Chantal Janzen? Wat een ondergang en misstap van het Songfestival . Hoop dat dit nog rechtgetrokken wordt want ik hou van het songfestival en wil dit niet verliezen!”, tikt een bezorgde kijker. „Nog 3 redenen om niet te kijken!”, besluit een ander.

Buddy Vedder

Nu het presentatietrio bekend is gemaakt, wordt er wel ook meteen volop nagedacht over wie het Songfestival van commentaar zal gaan voorzien. Nu Jan Smit gaat presenteren, komt er ten slotte een plekje naast Cornald Maas vrij.

„Chantal Janzen, Edsillia Rombley en Jan Smit gaan dus het Songfestival presenteren. Goede keus! En dan hopelijk Buddy Vedder en Cornald Maas als commentatoren”, schrijft een tevreden fan. Hij is niet de enige die hoopt op Vedder: „Lijkt me trouwens dat Buddy Vedder dit jaar plaats mag nemen naast Cornald Maas in het commentatoren hokje. Na het Junior Songfestival zal hij vast klaargestoomd zijn voor het Eurovisie Songfestival. En hij doet mee mee Wie is de Mol, dus bekendheid genoeg”, vindt een andere fan. „Ik stel voor dat Nico Dijkshoorn naast Cornald Maas zit in de commentatorbox bij het Songfestival, nu Jantje Smit op het podium wordt verwacht”, reageert een derde.

Kleding

Ook wordt al nagedacht over de kleding van het trio. „Ik reken op strakke jurkjes, vooral bij Jan”, schrijft iemand. „Leuk trio, maar die kleding? Edsilia en Chantal zien er uit zoals men in jaren 80 sci-fi films dacht dat mode in de toekomst eruit zou zien”, meent een ander.

En terwijl het Songfestival nog moet beginnen, zijn sommigen er nú al klaar mee: „Nu al zin om die hashtag te muten.”

