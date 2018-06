Pusha T is doodsbang voor vosje

In GQ Magazine vertelt Pusha T over de studio waar hij samen met Kanye werkte. „Het lag helemaal afgezonderd en was zeer gericht op muziek. Het was daar heel neutraal. Dat gaf me een speciaal gevoel, ik was helemaal gefocust op gezondheid.”

Des te groter was het contrast toen Pusha-T net buiten de studio ineens voor zijn leven vreesde. „Op een gegeven moment werd ik opgejaagd door een vos. Ik zat blijkbaar in hun leefgebied en werd gezien als indringer. Ik ben meteen weggerend, maar het dier bleef achter me aan hollen. Ik ben geen buitenmens.”